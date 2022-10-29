Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,74 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Насколько комплекс NASAMS способен защитить небо над Украиной - рассказал военный эксперт
Насколько комплекс NASAMS способен защитить небо над Украиной - рассказал военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11385

В США заявили, что не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия Ираном

В США заявили, что не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия Ираном

Нед Прайс

КИЕВ. 29 октября. УНН. Соединенные Штаты готовы применить "все имеющиеся в распоряжении" инструменты, чтобы противодействовать деятельности Ирана, в частности поставке Тегераном технологий БПЛА россии. Об этом во время брифинга сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет УНН.

Цитата

"Мы сосредоточены и были сосредоточены на угрозе, которую представляет иранская технология БПЛА, которую игроки в регионе и за его пределами использовали для опасного воздействия в Ираке, Сирии против наших партнеров в регионе, а теперь и внутри Украины со стороны россии. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты", - сказал Нед Прайс.

Он подчеркнул: "У нас есть инструменты, как вы упомянули, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер. Мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах, чтобы противодействовать и прерывать поток этой технологии из Ирана в страны и организации по всему миру".

Детали

Представитель Госдепа сообщил, что Вашингтон не будет транслировать и объявлять, какие именно ограничения будут применены против Ирана. Он отметил, что в вопросе противодействия деятельности Тегерана, в том числе ядерной программе страны или поддержке террористических организаций, США "ничего не оставит без внимания и сделает все возможное, чтобы преодолеть угрозу".

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Он призвал Иран немедленно прекратить поставки оружия россии.

Источник: УНН
Теги: США, БПЛА, Иран
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.