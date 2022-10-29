В США заявили, что не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия Ираном

КИЕВ. 29 октября. УНН. Соединенные Штаты готовы применить "все имеющиеся в распоряжении" инструменты, чтобы противодействовать деятельности Ирана, в частности поставке Тегераном технологий БПЛА россии. Об этом во время брифинга сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет УНН.

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"Мы сосредоточены и были сосредоточены на угрозе, которую представляет иранская технология БПЛА, которую игроки в регионе и за его пределами использовали для опасного воздействия в Ираке, Сирии против наших партнеров в регионе, а теперь и внутри Украины со стороны россии. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты", - сказал Нед Прайс.

Он подчеркнул: "У нас есть инструменты, как вы упомянули, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер. Мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах, чтобы противодействовать и прерывать поток этой технологии из Ирана в страны и организации по всему миру".

Детали

Представитель Госдепа сообщил, что Вашингтон не будет транслировать и объявлять, какие именно ограничения будут применены против Ирана. Он отметил, что в вопросе противодействия деятельности Тегерана, в том числе ядерной программе страны или поддержке террористических организаций, США "ничего не оставит без внимания и сделает все возможное, чтобы преодолеть угрозу".

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Он призвал Иран немедленно прекратить поставки оружия россии.