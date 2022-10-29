Вернут ли памятник архитектуры одесситам: в ноябре суд собирается определить судьбу дома Руссова

КИЕВ. 29 октября. УНН. Юго-западный апелляционный хозяйственный суд Украины объявил перерыв в заседании относительно того, кому все же принадлежит памятник архитектуры дом Руссова - городу или частной компании “Петрекс Плюс”, которая зарегистрирована на мать экс-депутата Руслана Тарпана. Перерыв объявлен до 10 ноября, передает УНН со ссылкой на постановление суда.

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Детали

Прошлое заседание должно было состояться 11 октября, однако, ссылаясь на ст. 216 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, рассмотрение дела было перенесено.

Цитата

“Если спор, рассмотрение которого по существу начато, не может быть решен в данном судебном заседании, судом может быть объявлен перерыв в рамках установленных настоящим Кодексом сроков рассмотрения дела, продолжительность которого определяется в соответствии с обстоятельствами, которые его вызвали, с последующим указанием об этом в решении или определении.

Учитывая изложенное, с целью полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств дела, судебная коллегия считает необходимым объявить перерыв в судебном заседании”, - сообщается в документе.

Суть дела

Вопросы относительно того, кому все же принадлежит исторический памятник Одессы - частной компании или городу, начали возникать с 2004 года. Именно тогда дом Русова постепенно начал переходить в собственность компаний, аффилированных с Тарпаном. Происходило это через выкуп "коммунальных комнат", 80% из которых в итоге оказались в одних руках.

Впоследствии опять же аффилированная с Тарпаном компания (“Укрспецпроект”) получила тендер на реставрацию исторического памятника, однако завершились работы "реставраторов" разрушением самого дома, его фасадов и уголовными делами из-за хищения бюджетных средств (убытки городскому бюджету достигли 5 млн грн).

Несмотря на это, компания "Петрекс Плюс" уже второй год судится с Одесским горсоветом за дом Руссова. Фирма требовала отменить право собственности на памятник архитектуры за Одесским горсоветом и признать противоправным решение исполкома от 03.07.2020 года, который зарегистрировал дом Руссова за территориальной громадой. Судебные разбирательства длились полтора года и в итоге суд принял решение не в пользу одесситов.

Именно поэтому Одесский городской совет подал апелляцию, рассмотрение которой и продолжается.

Напомним

Одесский экс-депутат Руслан Тарпан с 2017 года находится в розыске МВД, а с прошлого года - в межгосударственном розыске. В Украине ему избрана мера пресечения в виде заочного содержания под стражей, а правоохранители готовятся к его экстрадиции из Арабских Эмиратов. В Украине ему грозит до 12 лет лишения свободы.