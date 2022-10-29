"Непосредственная угроза требует ответной реакции": Резников поблагодарил США за очередной пакет помощи

КИЕВ. 29 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет военной помощи для Украины на сумму 275 млн долларов. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу министра в Twitter.

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"Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны Ллойду Остину и американскому народу за еще один пакет помощи в сфере безопасности стоимостью 275 миллионов долларов. Непосредственная угроза требует ответной реакции. Мы верим в общую победу над террористическим государством" - отметил Резников.

Напомним

Вчера, 28 октября, США объявили новый пакет военной помощи для Украины. Сообщается, что он включает дополнительные боеприпасы для HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенну спутниковой связи и многое другое.