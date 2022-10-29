В Украине определится глобальная судьба демократии: Зеленский выступил перед студентами Йельского университета

КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед американскими сенаторами, студентами и преподавателями Йельского университета. Во время речи он отметил, что сейчас в Украине определяется глобальная судьба демократии, пишет УНН со ссылкой на сайт президента.

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"Для всего мира важно, чтобы россия проиграла сейчас – в войне в Украине. Когда мы одержим победу для себя, мы одержим ее также для других народов, чья свобода потенциально под ударом: амбиции российского трона известны, - сказал он и добавил: Именно сейчас и именно в Украине решается то, будет ли наша часть мира свободной и демократической. В конце концов, так определится и глобальная судьба демократии. Эту судьбу должны определить мы с вами – свободный мир, а не россия и ее сообщники".

Детали

Владимир Зеленский поблагодарил американцев, в частности президента США Джо Байдена, обе палаты и партии Конгресса, общественных деятелей и бизнес, за поддержку, которую они оказывают защите Украины. Он также выразил убеждение, что у россии нет шанса на победу.

"Я уверен, что у россии нет шанса победить в этой войне и уничтожить нас и любой другой народ в нашей части мира. Но чем быстрее мы остановим россию, тем увереннее будет наше сотрудничество", - отметил Зеленский.

Президент призвал "не сбавлять обороты" и углублять сотрудничество между Украиной и международным сообществом. Он отметил, чем больше российских угроз, тем больше должно быть взаимодействия.

Напомним

28 октября Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 275 млн долларов.