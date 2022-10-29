"Украинское – это мишень для россии": Зеленский обратился к американским сенаторам

КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время речи к американским сенаторам, студентам и профессорам Йельского университета отметил, что целью россии является уничтожить украинский народ и все украинское. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сайт президента.

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"Украинское – это мишень для россии. россия воюет против свободы, уничтожая украинское и украинцев. Именно так они это видят в кремле – уничтожение народа, а значит, свободы. Они не верят, что можно как-то по-другому подчинить Украину. И именно поэтому, например, они пошли в Иран за оружием, за убийственными дронами и ракетами, потому что россии не хватает собственных средств для террора, а другого она не планирует и не рассматривает", - заявил он.

По словам Зеленского, для россии эта война не только способ захвата территорий, но и сломать независимую государственность Украины, чтобы "распространить имперское влияние".

"Своим террором россия пытается уничтожить то, что неизменно возрождается в наших людях, несмотря на войны, которые были, несмотря на захватчиков, которые сюда приходили, и даже несмотря на кремлевскую политику геноцида против украинцев, которая осуществлялась в ХХ веке. И одним из ее проявлений был, в частности, Голодомор – уничтожение людей искусственно организованным голодом", - подчеркнул президент.

Детали

Зеленский подчеркнул, что украинцы "прошли через очень страшные вещи", однако сохранили свою "способность не подчиняться, свободолюбие и внутреннюю уверенность, что источником любой власти на земле является народ". Он отметил, что Украина отличается от россии тем, что имеет прямую связь между силами обороны и обществом. Зато жители страны-агрессора чувствуют прямую связь с "телевизионной пропагандой ненависти".

Президент рассказал, что украинские командиры на поле боя имеют свободу принятия своих собственных решений в общих оборонительных операциях и пользуются ею, решая, как эффективнее действовать в тот или иной момент. Зато командиры захватчиков "дрожат", ожидая приказов "сверху".

Напомним

Во время выступления Зеленский также заявил, что сейчас в Украине определяется глобальная судьба демократии.