путин лично вступился за памятник Екатерине II, установленный по инициативе беглого Тарпана

КИЕВ. 29 октября. УНН. российский диктатор владимир путин, выступая на Валдайском форуме, вступился за памятник российской императрице Екатерине II, который был установлен в Одессе по инициативе ныне объявленного в розыск экс-депутата одесского горсовета Руслана Тарпана, передает УНН.

Детали

Во время форума путин заявил, что «Одесса основана Екатериной ІІ» и, мол, «даже националисты не решаются снести памятник основательнице города».

Инициатором установки такого памятника был тогдашний депутат Одесского горсовета, а ныне - подозреваемый в хищении госсредств Руслан Тарпан, который мог получить деньги на установку памятника от Россотрудничества (российского федерального агентства, которое с конца прошлого года находится под санкциями в Украине). По крайней мере так считает начальник южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

Сам же Тарпан лично утверждал, что является "заказчиком и меценатом" восстановления памятника Екатерине, потому что якобы имел такую мечту, еще с юности.

Снос Екатерины

В июле на сайте Президента была зарегистрирована петиция с требованием сноса памятника российской императрице, которая быстро набрала нужное количество голосов.

Автор петиции отмечал, что содержание памятника стоит городу немалых денег, а сама Екатерина II "способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сич, ввела политику принудительной русификации и диктата чужой культуры".

За снос памятника впоследствии выступили украинские историки и общественные деятели. Среди их аргументов, что этот памятник не имеет никакой исторической ценности.

Недавно также состоялось электронное голосование на городском одесском портале "Социально активный гражданин" относительно судьбы Екатерины II, и большинство поддержали ее снос.

Сам инициатор и «меценат» возведения Екатерины в Одессе Руслан Тарпан ситуацию никак не комментирует. С 2017 года он находится в розыске МВД и скрывается от украинского правосудия, по данным прокуратуры, в ОАЭ.

На наличие вероятных связей Тарпана с рф указывала ранее нардеп Соломия Бобровская.

Она заявляла, что Тарпан “уже давно работает на российские интересы”, а также является "коллаборантом, который прямо и косвенно помогал российским и пророссийским силам в Украине разрушать Украину изнутри: информационно, экономически, политически".