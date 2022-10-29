В рф заявили, что прекращают участие в "зерновой сделке"

КИЕВ. 29 октября. УНН. Москва прекращает участие в реализации "зерновой сделки". Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на минобороны рф, передает УНН.

Детали

По данным минобороны, Москва прекращает участие в реализации "зерновой сделки" после "теракта" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в оккупированном Крыму.

Виновными в "теракте" рашисты назвали Киев и специалистов Великобритании.

Стоит добавить, что в Минобороны уже ответили на обвинения рф и отметили, что это ложь "эпического масштаба".

Что предшествовало

29 октября назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил об "атаке БПЛА" в акватории Севастопольской бухты.

Пресс-секретарь Сил обороны Наталья Гуменюк, комментируя "хлопок" на временно оккупированном полуострове, указала, что это вероятно могли быть "боевые комары".

Позже она сообщила, что причиной взрывов в Севастополе, скорее всего, был неудачный пуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.