Слишком примитивно и предсказуемо: в ОП ответили на заявления рф о выходе из "зерновой сделки"

КИЕВ. 29 октября. УНН. Все слишком примитивно и предсказуемо. Так руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявление рф о выходе из "зерновой сделки", передает УНН.

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"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком примитивно и предсказуемо", - написал Ермак в Telegarm.

Руководитель ОП также добавил, что это "агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу".

Ранее

В рф заявили, что прекращают участие в "зерновой сделке". Виновными в "теракте" рашисты назвали Киев и специалистов Великобритании.

Что предшествовало

29 октября назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил об "атаке БПЛА" в акватории Севастопольской бухты.

Пресс-секретарь Сил обороны Наталья Гуменюк, комментируя "хлопок" на временно оккупированном полуострове, указала, что это вероятно могли быть "боевые комары".

Позже она сообщила, что причиной взрывов в Севастополе, скорее всего, был неудачный пуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.