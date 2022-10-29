Служба безопасности рф работает над свержением прозападного правительства Молдовы - Washington Post

КИЕВ. 29 октября. УНН. москва продолжает пытаться манипулировать странами Восточной Европы и работает над свержением прозападного правительства Молдовы. Ключевую роль в этой операции должен сыграть бизнесмен и политик Илан Шор. Об этом пишет издание The Washington Post, ознакомившись с набором конфиденциальных материалов, полученных украинской разведкой, передает УНН.

Детали

Полученные изданием документы свидетельствуют, что фсб рф вывела десятки миллионов долларов из некоторых крупнейших российских государственных компаний, чтобы развить сеть молдавских политиков и переориентировать страну на кремль. Ключевую роль в свержении Молдовы, как прозападной страны, играет Илон Шор - 35-летний политик, который в 2019 году уехал в Израиль.

Сообщается, что в марте 2021-го в Кишинев из россии приехали нанятые кремлем политтехнологи, чтобы тайно работать с партией Шора. Согласно документам фсб, она должна была позиционироваться как партия "конкретного действия", популистская "в прямом смысле слова", партия, "меняющая жизнь людей к лучшему".

Кроме этого, российские политтехнологи занимались очисткой имиджа Шора. Они предлагали журналистам "вознаграждение" за удаление негативных статей о Шоре и поддержку в случае, если содержание материалов будет оспариваться в суде как "клевета". В конце сентября, пишет издание, соратник Шора получил контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы, что дало возможность продвигать согласованную с Кремлем повестку дня среди жителей Молдовы.

Сам политик в интервью отрицал, что получал поддержку от москвы, в частности со стороны спецслужб. Он утверждал, что его партия является "абсолютно независимой и защищает лишь позицию молдавских граждан", и обвинил прозападный наклон правительства Молдовы в якобы приближении страны к "экономическому коллапсу".

В среду, 26 октября, Соединенные Штаты наложили санкции на многочисленные российские и молдавские организации и лиц, включая Шора, заявив, что он "координировал действия с представителями других олигархов для создания политических беспорядков в Молдове" и "получил поддержку россии", а также работал в июне "с московскими организациями, чтобы подорвать" стремление Молдовы присоединиться к Европейскому Союзу.

Журналисты указывают, что официальные лица Молдовы и США опасаются, что усилия кремля по свержению власти в Молдове усилятся, если россия понесет новые потери в войне против Украины. Также американские и молдавские чиновники считают, что протесты, организованные поклонниками Шора, могут усилиться с наступлением зимы, и энергетический кризис в стране может быть использован для свержения правительства.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду исключает, что в ближайшее время в Приднестровье могут провести референдум о присоединении к россии как на оккупированных территориях Украины.