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рф срывает "зерновую сделку": Кулеба призвал государства требовать от россии прекратить голодные игры

рф срывает "зерновую сделку": Кулеба призвал государства требовать от россии прекратить голодные игры

КИЕВ. 29 октября. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства потребовать от рф прекратить голодные игры. Так глава дипведомства отреагировал на заявления россии прекратить участие в "зерновой сделке", передает УНН.

Цитата

"Мы предупреждали о планах рф сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства требовать от рф прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам", - написал Кулеба.

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Ранее

В рф заявили, что прекращают участие в "зерновой сделке". Виновными в "теракте" рашисты назвали Киев и специалистов Великобритании.

Что предшествовало

29 октября назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил об "атаке БПЛА" в акватории Севастопольской бухты.

Спикер Сил обороны Наталья Гуменюк, комментируя "хлопок" на временно оккупированном полуострове, указала, что это вероятно могли быть "боевые комары".

Позже она сообщила, что причиной взрывов в Севастополе, скорее всего, был неудачный пуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.

Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Украина, война
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