Украина не подписывала с рф никаких "зерновых соглашений": у Зеленского ждут реакции Турции и ООН

КИЕВ. 29 октября. УНН. Украина ожидает реакцию Турции и ООН на российские заявления о выходе из "зерновой инициативы". Об этом сообщил в комментарии Суспильному представитель президента Никифоров, передает УНН.

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"Украина не подписывала с рф никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов", — сказал он.

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Ранее

В рф заявили, что прекращают участие в "зерновой сделке". Виновными в "теракте" рашисты назвали Киев и специалистов Великобритании.

Что предшествовало

29 октября назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил об "атаке БПЛА" в акватории Севастопольской бухты.

Спикер Сил обороны Наталья Гуменюк, комментируя "хлопок" на временно оккупированном полуострове, указала, что это вероятно могли быть "боевые комары".

Позже она сообщила, что причиной взрывов в Севастополе, скорее всего, был неудачный пуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.