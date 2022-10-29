Телефон Лиз Трасс "взломали" шпионы путина. Вероятно, произошла утечка деталей секретных переговоров с союзниками - Daily Mail

КИЕВ. 29 октября. УНН. Личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс был взломан агентами, подозреваемыми в работе на президента россии владимира путина. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на The Mail on Sunday, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, шпионы вероятно получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными союзниками, а также к частным сообщениям, которыми она обменивалась со своим близким другом Кваси Квартенгом.

Взлом был обнаружен во время летней кампании лидерства Тори, когда Трасс была министром иностранных дел, но детали были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом, добавляет издание.

Один источник сообщил, что телефон был настолько сильно скомпрометирован, что теперь его поместили в запертый сейф в безопасном правительственном месте.

Понятно, что сообщения, попавшие в руки иностранных государств, включали критику Джонсона со стороны Трасс и Квартенга, что привело к потенциальному риску шантажа, добавляет издание.

Считается, что они также включали очень деликатные дискуссии с высокопоставленными министрами иностранных дел о войне в Украине, включая подробные дискуссии о поставках оружия.

В заявлении, распространенном в Министерстве безопасности в субботу днем, представитель правительства Великобритании сказал: «Мы не комментируем меры безопасности отдельных лиц».

Но источник, знакомый с инцидентом, сообщил: «Это вызвало абсолютный переполох. Это не очень хорошо для разведывательных служб, если телефон министра иностранных дел можно так легко взломать агентам, которые, вероятно, работают на путинскую россию».

Добавим

Daily Mail добавляет, что службы безопасности все больше и больше обеспокоены угрозой, которую представляют хакеры, работающие на враждебные страны, такие как россия и Китай, а мобильные телефоны считаются «мягким подбрюшьем» современного государства.

Израильская система под названием Pegasus, которая получает доступ к телефонам без ведома владельца, может быть запущена на телефонах с помощью текстового сообщения. Затем он работает в фоновом режиме без ведома владельца, получая доступ ко всему на устройстве и отслеживая движения человека.

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