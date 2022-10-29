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россия уведомила генсека ООН об остановке участия в "зерновой сделке" и требует собрать Совбез из-за атак на чф рф

россия уведомила генсека ООН об остановке участия в "зерновой сделке" и требует собрать Совбез из-за атак на чф рф

КИЕВ. 29 октября. УНН. рф официально уведомила генсека ООН об остановке участия в зерновой сделке, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

СМИ со ссылкой на постпредство рф сообщает, россия требует на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой на суда черноморского флота.

Также отмечается, что рф официально уведомила генсека ООН об остановке участия в зерновой сделке.

"Гуманитарный коридор для экспорта зерна из Украины использовался для прикрытия атаки на рейд Севастополя", следует из письма Небензи к генсеку ООН, которое цитирует СМИ.

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Ранее

В рф заявили, что прекращают участие в "зерновой сделке". Виновными в "теракте" рашисты назвали Киев и специалистов Великобритании.

Что предшествовало

29 октября назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил об "атаке БПЛА" в акватории Севастопольской бухты.

Пресс-секретарь Сил обороны Наталья Гуменюк, комментируя "хлопок" на временно оккупированном полуострове, указала, что это вероятно могли быть "боевые комары".

Позже она сообщила, что причиной взрывов в Севастополе, скорее всего, был неудачный пуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина
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