Мининфраструктуры отреагировало на заявление России о выходе из "зерновой сделки"

КИЕВ. 29 октября. УНН. Министерство инфраструктуры Украины опубликовало свою позицию относительно заявления России о выходе из “Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов”, передает УНН.

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“Хотим подчеркнуть, реализация “Инициативы” несет исключительно гуманитарный характер. Именно поэтому украинская сторона не остановила коридор, даже несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания “Инициативы”), 23 сентября - на порт “Одесса”, а также недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру”, — говорится в заявлении.

Министерство инфраструктуры подчеркнуло, что Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира и готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Ранее

В России заявили, что прекращают участие в "зерновой сделке". Виновными в "теракте" рашисты назвали Киев и специалистов Великобритании.

Что предшествовало

29 октября назначенный РФ "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил об "атаке БПЛА" в акватории Севастопольской бухты.

Спикер Сил обороны Наталья Гуменюк, комментируя "хлопок" на временно оккупированном полуострове, указала, что это вероятно могли быть "боевые комары".

Позже она сообщила, что причиной взрывов в Севастополе, скорее всего, был неудачный пуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.