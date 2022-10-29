В рф заявили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке
КИЕВ. 29 октября. УНН. россия готова полностью заменить украинское зерно на мировом рынке. Такое заявление минсельхоза рф приводят российские СМИ, передает УНН.
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"Ввиду того, что россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. В том числе, мы это будем делать при участии нашего надежного партнера — Турции", — заявил глава минсельхоза дмитрий патрушев.
патрушев также высказал мнение, что зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но даже в каком-то смысле их усугубила", поскольку суда из Украины в основном направлялись в Европу.
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Добавим
Еще в августе СБУ сообщала, что рф украла более 650 тыс. тонн украинского зерна.
Ранее
В рф заявили, что прекращают участие в "зерновой сделке". Виновными в "теракте" рашисты назвали Киев и специалистов Великобритании.
Что предшествовало
29 октября назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил об "атаке БПЛА" в акватории Севастопольской бухты.
Спикер Сил обороны Наталья Гуменюк, комментируя "хлопок" на временно оккупированном полуострове, указала, что это вероятно могли быть "боевые комары".
Позже она сообщила, что причиной взрывов в Севастополе, скорее всего, был неудачный пуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.