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Мэр Луцка сообщил о работе "Волыньоблэнерго" в области

Мэр Луцка сообщил о работе "Волыньоблэнерго" в области

КИЕВ. 29 октября. УНН. Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о работе “Волыньоблэнерго” в Волынской области, передает УНН.

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“Специалисты Волыньоблэнерго сообщают о том, что на устранение аварийной ситуации необходимо еще минимум 2 часа. Таким образом, подача электроэнергии потребителям на вышеуказанных улицах состоится около 22:30”, — говорится в сообщении.

Ранее

Луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил о возобновлении работы всех насосных станций в городе.

Источник: УНН
Теги: Луцк и Волынь, электроэнергия
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