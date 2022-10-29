Мэр Луцка сообщил о работе "Волыньоблэнерго" в области

КИЕВ. 29 октября. УНН. Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о работе “Волыньоблэнерго” в Волынской области, передает УНН.

Цитата

“Специалисты Волыньоблэнерго сообщают о том, что на устранение аварийной ситуации необходимо еще минимум 2 часа. Таким образом, подача электроэнергии потребителям на вышеуказанных улицах состоится около 22:30”, — говорится в сообщении.

Ранее

Луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил о возобновлении работы всех насосных станций в городе.