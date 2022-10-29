Всего за время с марта уже освобожден из российского плена 1031 человек, - Зеленский

КИЕВ. 29 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что за время с марта уже освобожден из российского плена 1031 человек, передает УНН.

Детали

Сегодня Украина провела очередной обмен, вернув из вражеского плена 52 человека, среди которых офицеры, медики, сержанты и солдаты.

“Сегодня нам удалось вернуть из российского плена еще 52 человека: 50 наших защитников и двух гражданских. Среди них – бойцы Нацгвардии, Военно-Морских сил, пограничники, тероборонцы.

Андрей Альбов – начальник хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, он был эвакуирован с «Азовстали». Василий Чаленко – доброволец, тероборец, командир отделения разведывательного взвода.

Есть среди этих 52 и моряк со Змеиного, а также нацгвардеец, который был захвачен в плен при защите Чернобыльской атомной станции, и пенсионер СБУ, которого оккупанты забрали в плен в Буче”, — сказал Президент.

Как отметил Глава государства, команда, которая занимается обменами, работает постоянно. Это Буданов, Ермак, Усов, Лубинец и другие, кто помогает.

Цитата

“Всего за время с марта уже освобождены из российского плена 1031 человек. Спасибо всей команде за этот результат!” — добавил Зеленский.

Напомним

Кабинет министров утвердил постановление, которое позволит урегулировать вопрос помощи и социальной защиты украинцев, которые были освобождены из плена.