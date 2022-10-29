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Президент: в течение недели сбито более 40 иранских ударных дронов

Президент: в течение недели сбито более 40 иранских ударных дронов

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 29 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели сбито более 40 иранских ударных дронов и другую вражескую военную технику, передает УНН.

Детали

Президент сообщил, что в течение недели – с субботы по субботу – сбито более 40 иранских ударных дронов, существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов, несколько их самолетов.

Цитата

“Такой результат – это сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохраненных объектов критической инфраструктуры”, — говорится в сообщении.

Особо отметил Глава государства Одесскую и Херсонскую зенитные ракетные бригады Воздушных сил, которые мужественно защищают небо Украины от вражеских ракет и “шахидов”.

Напомним,

В ОК “Юг” сообщили, что украинские защитники уже изобрели способы, как бороться с дронами-камикадзе врага. В то же время динамика их применения на юге "примерзла", вероятно, из-за погоды.

Источник: УНН
Теги: беспилотники, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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