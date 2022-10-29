Президент: в течение недели сбито более 40 иранских ударных дронов
Владимир Зеленский
КИЕВ. 29 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели сбито более 40 иранских ударных дронов и другую вражескую военную технику, передает УНН.
Детали
Президент сообщил, что в течение недели – с субботы по субботу – сбито более 40 иранских ударных дронов, существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов, несколько их самолетов.
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“Такой результат – это сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохраненных объектов критической инфраструктуры”, — говорится в сообщении.
Особо отметил Глава государства Одесскую и Херсонскую зенитные ракетные бригады Воздушных сил, которые мужественно защищают небо Украины от вражеских ракет и “шахидов”.
Напомним,
В ОК “Юг” сообщили, что украинские защитники уже изобрели способы, как бороться с дронами-камикадзе врага. В то же время динамика их применения на юге "примерзла", вероятно, из-за погоды.
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