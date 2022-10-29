Россия решила заблокировать экспорт зерна из Украины не сегодня, а еще в сентябре, — Зеленский

КИЕВ. 29 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что россия решила заблокировать экспорт зерна из Украины не сегодня, а еще в сентябре, когда начала задерживать суда в “зерновом коридоре”, передает УНН.

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“Сегодня из россии прозвучало довольно предсказуемое заявление – заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не сегодняшнее их решение. россия начала сознательно обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием”, — сказал Президент.

Детали

По словам Зеленского, с сентября и по сегодня в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель.

“Вот буквально сегодня более 2 миллионов тонн продовольствия стоят в море. Это означает, что для более чем 7 миллионов потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию”, — заявил Глава государства.

“Это решение было принято россией очевидно в сентябре. Только об этом может свидетельствовать эта очередь из судов с продовольствием в море”, — подчеркнул Зеленский.

Ранее

В россии заявили, что прекращают участие в "зерновой сделке". Виновными в "теракте" рашисты назвали Киев и специалистов Великобритании.

Что предшествовало

29 октября назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил об "атаке БПЛА" в акватории Севастопольской бухты.

Пресс-секретарь Сил обороны Наталья Гуменюк, комментируя "хлопок" на временно оккупированном полуострове, указала, что это вероятно могли быть "боевые комары".

Позже она сообщила, что причиной взрывов в Севастополе, скорее всего, был неудачный пуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.