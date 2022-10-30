"Пиар на голоде": Кулеба о заявлениях Москвы о готовности заменить украинское зерно в мире

КИЕВ. 30 октября. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Москвы о готовности заменить украинское зерно в мире, передает УНН.

Цитата

“Пиар россии на голоде. Москва обещает 500 тысяч тонн зерна (вероятнее всего, украденного у Украины) другим странам в течение следующих четырех месяцев. Но, разрушая зерновой коридор, россия блокирует предоставление 2 миллионов (!) тонн зерна Алжиру, Йемену, Вьетнаму, Бангладеш и другим прямо сейчас”, – написал Кулеба.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства потребовать от рф прекратить голодные игры. Так глава дипведомства отреагировал на заявления россии прекратить участие в "зерновой сделке".

Ранее

Вчера, 29 октября, россия заявила, что прекращает участие в реализации "зерновой сделки". Впоследствии в федерации добавили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.