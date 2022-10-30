КИЕВ. 30 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский призвал исключить россию из G20 после решения Москвы приостановить выполнение "зерновой сделки", передает УНН.

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Зеленский отметил, что сейчас нужна жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях. В том числе и на уровне “Большой двадцатки”.

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“Как россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. россии не место в “двадцатке”, — сказал Президент.

Напомним,

Вчера, 29 октября, россия заявила, что прекращает участие в реализации "зерновой сделки". Впоследствии в федерации добавили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.