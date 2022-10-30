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Зеленский призвал исключить Россию из G20 после решения Москвы приостановить выполнение "зерновой сделки"

Зеленский призвал исключить Россию из G20 после решения Москвы приостановить выполнение "зерновой сделки"

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 30 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский призвал исключить россию из G20 после решения Москвы приостановить выполнение "зерновой сделки", передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что сейчас нужна жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях. В том числе и на уровне “Большой двадцатки”.

Цитата

“Как россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. россии не место в “двадцатке”, — сказал Президент.

Напомним,

Вчера, 29 октября, россия заявила, что прекращает участие в реализации "зерновой сделки". Впоследствии в федерации добавили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

Источник: УНН
Теги: G20, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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