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Арестович прокомментировал взрывы в Севастополе

Арестович прокомментировал взрывы в Севастополе

Алексей Арестович

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 30 октября. УНН. Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным прокомментировал взрывы в Севастополе и рассказал о пораженных целях, передает УНН.

Цитата

“В Севастополе, мы же видим, вертолет летает и стреляет во все стороны. Наверное, friendly fire (дружественный огонь – ред.). Понапивались и начали стреляли друг в друга. Результат этого обстрела – "Макаров" поражен. Реальную степень его повреждения я не знаю. Очень многие "взорвались" – что там все поражено, все горит, все взрывается, все затонуло. Но я почитал открытые российские источники и там сказано, что "Макаров" поврежден с неизвестной степенью, а тральщик "Иван Голубец" получил в попу friendly fire и решительно направился за флагманом крейсером "Москва", – прокомментировал Арестович.

Отметим, что был поражен российский фрегат "Адмирал Макаров", который является носителем крылатых ракет – именно ими оккупанты атаковали Винницу, в результате этой атаки погибли дети.

Напомним

Как сообщалось, ночью и утром 29 октября в Севастополе были слышны звуки взрывов и залпов. По словам российского главы Севастополя Михаила Развожаева, произошла атака беспилотников, которую отражали корабли Черноморского флота РФ.

Источник: УНН
Теги: взрывы, Алексей Арестович
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