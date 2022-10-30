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ЕС призвал россию вернуться к "зерновой сделке"

ЕС призвал россию вернуться к "зерновой сделке"

КИЕВ. 30 октября. УНН. Европейский Союз призвал россию отменить свое решение о приостановлении участия в реализации "зерновой сделки". Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, передает УНН.

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"Решение россии приостановить участие в Черноморском соглашении ставит под угрозу основной путь экспорта зерна и удобрений, которые крайне необходимы для решения глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины. ЕС призывает россию отменить свое решение", - написал Боррель в Twitter.

Дополнение

Вчера, 29 октября, россия заявила, что прекращает участие в реализации "зерновой сделки". Впоследствии в федерации добавили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление москвы о готовности заменить украинское зерно в мире.

Владимир Зеленский призвал исключить россию из G20 после решения москвы приостановить выполнение "зерновой сделки".

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, зерно, Украина
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