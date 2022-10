МИД Украины выразило соболезнования по поводу смертельной давки в Сеуле

КИЕВ. 30 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования корейскому народу по поводу давки в Сеуле, в результате которой погиб по меньшей мере 151 человек. Соответствующее заявление Кулеба опубликовал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

"Несмотря на то, что Украина переживает собственные страдания, я глубоко опечален трагедией в Сеуле. Мое сердце с теми, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления раненым. Уважаемые корейские друзья, примите глубокие соболезнования и солидарность Украины", – написал Кулеба.

Even as Ukraine endures its own suffering, I am deeply saddened by the tragedy in Seoul. My heart goes out to those who lost their loved ones and I wish a speedy recovery to the injured. Dear Korean friends, please accept Ukraine’s deepest sympathy and solidarity. #Seoul #Itaewon