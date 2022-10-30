Кулеба о срыве "зерновой сделки": россия давно решила возобновить голодные игры
КИЕВ. 30 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россия давно приняла решение сорвать "зерновую сделку" и теперь пытается это оправдать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.
Детали
"Приостановив свое участие в "зерновой сделке" под надуманным предлогом взрывов в 220 километрах от зернового коридора, россия блокирует 2 миллиона тонн зерна на 176 судах, которые уже находятся в море – достаточно, чтобы накормить более 7 миллионов человек. россия спланировала это заранее", – написал Кулеба.
По его словам, очередь с зерном накопилась в Черном море с сентября, когда россия начала сознательно затягивать с функционированием коридора и хотела сорвать соглашение.
"россия давно приняла решение возобновить свои голодные игры и теперь пытается это оправдать", – отметил министр.
Напомним
Ранее Дмитрий Кулеба призвал все государства требовать от россии прекращения голодных игр.
29 октября в россии заявили о выходе из "зерновой сделки".
Что предшествовало
29 октября назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил об "атаке БПЛА" в акватории Севастопольской бухты.
Пресс-секретарь Сил обороны Наталья Гуменюк, комментируя "хлопок" в Крыму, отметила, что это могли быть "боевые комары".
Позже она сообщила, что причиной взрывов в Севастополе, вероятно, был неудачный запуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.
Виновными в "теракте" рашисты назвали Киев и специалистов Великобритании.
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