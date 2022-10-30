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Кулеба о срыве "зерновой сделки": россия давно решила возобновить голодные игры

Кулеба о срыве "зерновой сделки": россия давно решила возобновить голодные игры

КИЕВ. 30 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россия давно приняла решение сорвать "зерновую сделку" и теперь пытается это оправдать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

Детали

"Приостановив свое участие в "зерновой сделке" под надуманным предлогом взрывов в 220 километрах от зернового коридора, россия блокирует 2 миллиона тонн зерна на 176 судах, которые уже находятся в море – достаточно, чтобы накормить более 7 миллионов человек. россия спланировала это заранее", – написал Кулеба.

По его словам, очередь с зерном накопилась в Черном море с сентября, когда россия начала сознательно затягивать с функционированием коридора и хотела сорвать соглашение.

"россия давно приняла решение возобновить свои голодные игры и теперь пытается это оправдать", – отметил министр.

Напомним

Ранее Дмитрий Кулеба призвал все государства требовать от россии прекращения голодных игр. 

29 октября в россии заявили о выходе из "зерновой сделки". 

Что предшествовало

29 октября назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил об "атаке БПЛА" в акватории Севастопольской бухты.

Пресс-секретарь Сил обороны Наталья Гуменюк, комментируя "хлопок" в Крыму, отметила, что это могли быть "боевые комары".

Позже она сообщила, что причиной взрывов в Севастополе, вероятно, был неудачный запуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны. 

Виновными в "теракте" рашисты назвали Киев и специалистов Великобритании.

Источник: УНН
Теги: зерно, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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