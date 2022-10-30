Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,74 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Насколько комплекс NASAMS способен защитить небо над Украиной - рассказал военный эксперт
Насколько комплекс NASAMS способен защитить небо над Украиной - рассказал военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11955

лавров заявил, что россия готова к переговорам по Украине "на реалистичных условиях"

лавров заявил, что россия готова к переговорам по Украине "на реалистичных условиях"

КИЕВ. 30 октября. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что москва готова к переговорам по Украине, если Запад предложит "реалистичные предложения", основанные на "равноправных подходах". Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Готовность россии, включая ее президента, к переговорам (по Украине – ред.), она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры, поэтому, если к нам будут обращаться с какими-то реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран, конечно же, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом", – сказал лавров.

Напомним

Институт изучения войны сообщал, что риторика российского диктатора владимира путина свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и до сих пор верит в победу над ней военным путем.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что россия хочет наладить "мосты диалога". Зеленский в ответ предложил прекратить разрушать инфраструктуру Украины и начать уважать ее территориальную целостность.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, переговоры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.