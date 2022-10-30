Единственное реалистичное предложение – немедленно прекратить войну: МИД о заявлении лаврова

КИЕВ. 30 октября. УНН. Единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение войны россии против Украины и вывод оккупационных войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год. Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление главы мид рф сергея лаврова о готовности москвы обсуждать с Западом "реалистичные предложения" по Украине, передает УНН.

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"Единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год. Тот, кто действительно хочет переговоров, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тыс. военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов", – написал Николенко.

По его словам, заявление лаврового о готовности к переговорам является очередным дымовым занавесом, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии.

"Пока россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя. Мы благодарны международным партнерам, которые стоят бок о бок с Украиной в ее борьбе за существование. Только совместными решительными усилиями возможно остановить россию, которая представляет угрозу мира и безопасности не только Европы, но и мира", – отметил Николенко.

Напомним

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что москва готова к переговорам по Украине, если Запад предложит "реалистичные предложения", основанные на "равноправных подходах".

Спикер МИД Украины Олег Николенко ранее сообщал, что режим путина потерял шанс на переговоры.