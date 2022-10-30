Зеленский выразил соболезнования из-за смертельной давки в Сеуле

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Южной Кореи и президенту Юн Сок Йолю из-за давки в Сеуле, в результате которой погиб по меньшей мере 151 человек, передает УНН.

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"Мои глубокие соболезнования народу Республики Корея и Юн Сок Йолю из-за трагедии в Сеуле. Разделяем вашу боль и искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – написал Зеленский в Twitter.

Мои глубочайшие соболезнования народу Республики Корея и @President_KR в связи с трагедией в Сеуле. Мы разделяем вашу боль и искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 30 октября 2022

Напомним

29 октября в столице Южной Кореи Сеуле во время празднования Хэллоуина произошла давка, в результате которой погиб по меньшей мере 151 человек, получили ранения – более 82.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинцев среди пострадавших нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также выразил соболезнования южнокорейскому народу.