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20220

Зеленский выразил соболезнования из-за смертельной давки в Сеуле

Зеленский выразил соболезнования из-за смертельной давки в Сеуле

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Южной Кореи и президенту Юн Сок Йолю из-за давки в Сеуле, в результате которой погиб по меньшей мере 151 человек, передает УНН.

Цитата

"Мои глубокие соболезнования народу Республики Корея и Юн Сок Йолю из-за трагедии в Сеуле. Разделяем вашу боль и искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – написал Зеленский в Twitter.

Напомним

29 октября в столице Южной Кореи Сеуле во время празднования Хэллоуина произошла давка, в результате которой погиб по меньшей мере 151 человек, получили ранения – более 82.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинцев среди пострадавших нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также выразил соболезнования южнокорейскому народу.

Источник: УНН
Теги: Южная Корея, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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