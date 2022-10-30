Центр стратегических коммуникаций опроверг фейк о том, что Силы обороны Украины застрелили нескольких гражданских при попытке сбить дрон

КИЕВ. 30 октября. УНН. Российские оккупанты врут, что Силы обороны застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить иранские дроны. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Цитата

«Речь идет о материале журналиста немецкого издания Der Spiegel Йорга Ремера от 26 октября – «Как Украина сбивает российские беспилотники-камикадзе». В нем Ремер описывает угрозу, которую создают иранские дроны, а также методы, с помощью которых украинские военные уже достаточно успешно противостоят этим БпЛА. Естественно, что не замедлили с «реакцией» и фейкотворцы из подконтрольных кремлю каналов и сайтов, которые и исказили информацию», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что фактчекинговый ресурс StopFake сделал запрос на уточнение информации к журналисту, на что он сформулировал последнее предложение своей статьи точнее и теперь становится понятно, что информация о погибших мирных жителях не касается Украины, однако подобные случаи случались в других регионах мира.

«Я поражен тем, что отрывок из моего материала был использован в качестве источника фейковой новости на российских сайтах. Это общее утверждение, у меня нет информации о травмах или смертях, вызванных попытками стрелять по беспилотникам из огнестрельного оружия. Но теперь я сформулировал последнее предложение немного точнее и добавил уточнения «в других местах». Тогда понятно, что эта информация не касается Украины», - сказал журналист.

Дополнение

В течение 10-16 октября исследователи из Пражского института исследований безопасности, в рамках мониторинга, зафиксировали «мысли-вирусы», которые прививала чехам российская пропаганда. В частности, речь идет об обвинении Украины в терроризме и «страшном имидже» генерала рф суровикина.