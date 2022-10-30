Украина просит Белый дом усилить давление на Израиль - посол

КИЕВ. 30 октября. УНН. Украина просит Белый дом усилить давление на Израиль, чтобы он предоставил военную помощь. Такое заявление опубликовано изданием The Hill со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука, передает УНН.

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«Украина хочет, чтобы администрация Байдена усилила давление на Израиль, который осудил вторжение президента россии владимира путина и доставил Киеву гуманитарную помощь, но воздержался от предложения оружия», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщається, что официальные лица в Киеве надеются, что предоставление Тегераном беспилотников-смертников россии приведет к изменению позиции Израиля. Они особенно настаивают на помощи Израиля в создании средств противовоздушной обороны, которые обеспечили бы защиту от иранских беспилотников. И они ясно дают понять, что администрация Байдена должна сыграть свою роль в кампании давления на Израиль.

«Американцы — единственная страна, которую слушает Израиль», — сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в телефонном разговоре с The Hill.

Корнийчук сказал, что в последние недели отношения с Израилем продвинулись вперед «по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной», включая передовую систему предупреждения, помогающую предупреждать гражданское население о приближающихся ракетных атаках со стороны россии.

«Это позитивное событие, и мы, конечно же, ожидаем большего от Израиля», — сказал он.

Дополнение

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что доволен качеством диалога, которое было достигнуто в последнее время в сотрудничестве Украины и Израиля.

Издание New York Times сообщало, что Израиль предоставил Украине разведывательные данные, которые будут полезны для поражения иранских беспилотников.