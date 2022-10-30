В беларуси находится около 4300 военнослужащих рф - Буданов

КИЕВ. 30 октября. УНН. На территории беларуси находится около 4300 российских военнослужащих. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, и большинство – около 80% группировки – это мобилизованный персонал. Об этом сообщил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью американскому изданию “The War Zone”, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Цитата

«Отрезать линии снабжения с запада является стратегической целью врага. И, можно сказать, это заветная мечта рф. Если говорить о российской военной деятельности в беларуси, то сейчас присутствие российских военных в беларуси не так велико. Там только около 4300 военнослужащих. И они очень ограничены. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, и большинство – около 80% группировки – это мобилизованный персонал. Следовательно, могу сказать, что на нынешнем этапе угрозы вторжения из беларуси нет», - рассказал Буданов.

Однако он заметил, что ситуация может очень быстро измениться, когда россия потеряет Херсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буданов озвучил новые сроки освобождения Херсона

«Эта боеспособная группировка после выхода из-под Херсона частично будет передислоцирована на запорожское направление, но часть их может переместиться в беларусь и создавать там угрозу”, – отметил Буданов.

Дополнение

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщал 27 октября, что совместная деятельность российских и белорусских войск указывает на подготовку к эскалации, однако военные маневры свидетельствуют о том, что пока беларусь не планирует нападать на Украину.