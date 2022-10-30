Смелость украинского народа была отмечена наградой Oxi Courage Award - Зеленский

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смелость украинского народа была отмечена наградой Oxi Courage Award, передает УНН.

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«Смелость украинского народа была отмечена наградой Oxi Courage Award. Она является символом победы демократии. И я благодарю Джейкоба Салливана за вручение этой награды. Благодарен лидерам и народу Соединенных Штатов Америки за помощь в приближении заслуженной победы Украины», - сказал Зеленский.

Он отметил, что когда возникает угроза свободе, она касается людей где угодно, а не только там, где человеческие права уничтожают, а людей унижают.

«Когда свободы где-то становится меньше, ее становится меньше у всего человечества. Поэтому это опасность для всех. И поэтому нужна смелость всех! Достаточная смелость, чтобы противостоять террору и наказывать тех, кто распространяет смерть и ненависть, кто угрожает свободе и разрушает мир», - подчеркнул Президент.

Дополнение

Народ Украины и Президент Владимир Зеленский получили премию имени Сахарова.