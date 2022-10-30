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Смелость украинского народа была отмечена наградой Oxi Courage Award - Зеленский

Смелость украинского народа была отмечена наградой Oxi Courage Award - Зеленский

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смелость украинского народа была отмечена наградой Oxi Courage Award, передает УНН.

Цитата

«Смелость украинского народа была отмечена наградой Oxi Courage Award. Она является символом победы демократии. И я благодарю Джейкоба Салливана за вручение этой награды. Благодарен лидерам и народу Соединенных Штатов Америки за помощь в приближении заслуженной победы Украины», - сказал Зеленский.

Он отметил, что когда возникает угроза свободе, она касается людей где угодно, а не только там, где человеческие права уничтожают, а людей унижают.

«Когда свободы где-то становится меньше, ее становится меньше у всего человечества. Поэтому это опасность для всех. И поэтому нужна смелость всех! Достаточная смелость, чтобы противостоять террору и наказывать тех, кто распространяет смерть и ненависть, кто угрожает свободе и разрушает мир», - подчеркнул Президент.

Дополнение

Народ Украины и Президент Владимир Зеленский получили премию имени Сахарова.

Источник: УНН
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