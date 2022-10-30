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Зеленский провел Ставку: проанализировали уже сделанные шаги для защиты инфраструктурных и энергетических объектов

Зеленский провел Ставку: проанализировали уже сделанные шаги для защиты инфраструктурных и энергетических объектов

КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого, в частности, обсудили обеспечение войска боеприпасами и ремонта военной техники и проанализировали уже сделанные шаги для защиты инфраструктурных и энергетических объектов, передает УНН.

Цитата

«Работаем на победу без выходных. Провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. О главном. Обсудили оперативную ситуацию на фронте», - написал Зеленский в Telegram.

Детали

Он сообщил, что была заслушана информация о возможных будущих действиях агрессора.

«Подробно остановились на вопросе обеспечения нашего войска боеприпасами и ремонта военной техники. Напоследок подробно проанализировали уже сделанные шаги для защиты инфраструктурных и энергетических объектов. Мы выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы», - отметил Зеленский.

Дополнение

24 октября президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого, в частности, обсудили защиту энергетической сети от российских атак.

Источник: УНН
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