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Зеленский сообщил детали 27-го заседания Ставки Верховного Главнокомандующего

Зеленский сообщил детали 27-го заседания Ставки Верховного Главнокомандующего

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 30 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил детали 27-го заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, пишет УНН.

Цитата

“Рассмотрели ключевые оборонные вопросы: наши активные действия на передовой, дальнейшее освобождение территории от оккупации, поставки боеприпасов и техники, ремонт техники, другое обеспечение сил обороны, а также подготовку к зиме. Конечно, рассмотрели и те планы, которые имеют российские военные”, — рассказал Зеленский.

Детали

Во время заседания перед Главой государства докладывали: Главнокомандующий, руководитель разведки, командующие оперативными направлениями и министры.

“Ежедневно и без перерывов работаем, чтобы ускорить восстановление территориальной целостности нашего государства. И всегда на Ставке мы отмечаем успехи наших воинов, тот результат, который обеспечивается в освобождении украинской земли. Каждый раз имеем поводы порадоваться вместе со всеми украинцами”, — добавил Президент.

Напомним

В течение суток авиация ВСУ нанесла 5 ударов по позициям российских оккупантов, из них 2 – по позициям комплексов противовоздушной обороны.

Источник: УНН
Теги: заседание, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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