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Несмотря на отсутствие аварийных отключений Зеленский призвал экономно потреблять электроэнергию

Несмотря на отсутствие аварийных отключений Зеленский призвал экономно потреблять электроэнергию

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 30 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что в стране сегодня не было аварийных отключений, но дефицит генерации сохраняется, поэтому экономное потребление электричества должно продолжаться, передает УНН.

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“В целом по стране в течение дня не было аварийных отключений – удалось восстановить техническую возможность поставки энергии после тех российских ударов, которые произошли в течение недели. Но дефицит генерации все еще сохраняется, поэтому крайне бережливое потребление электричества и стабилизационные ограничения должны продолжаться”, – рассказал Зеленский.

К тому же Зеленский предупредил о внимательности на дорогах в темное время суток. В частности о светоотражающих элементах на одежде.

“Пожалуйста, в темное время суток будьте особенно внимательны на дорогах. Было уже много обращений, в частности от Национальной полиции, о необходимости для пешеходов иметь на одежде светоотражающие элементы. Это очень важно и для детей, и для взрослых. Но не менее важно, чтобы добросовестное отношение было и у водителей”, — добавил Президент.

Напомним

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович призвал срочно уменьшить потребление электроэнергии из-за крайне тяжелой ситуации в области.

Председатель Полтавской ОГА Александр Лунин опубликовал график почасового отключения электроэнергии в области.

Источник: УНН
Теги: электричество, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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