Россия - это единственный виновник того, что продукты питания сейчас будут дорожать от Западной Африки до Восточной Азии, - Зеленский

КИЕВ. 31 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что Россия – это единственный виновник того, что продукты питания сейчас будут дорожать для разных людей на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии. Об этом информирует УНН.

Детали

В РФ заявили, что прекращают участие в "зерновой сделке". Виновными в "теракте" рашисты назвали Киев и специалистов Великобритании.

Как заявил Зеленский, в порту “Черноморск” уже загружено очередное судно, которое зафрахтовано Продовольственной программой ООН. Это балкер, на борту которого 40 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии – страны, переживающей чрезвычайно болезненную ситуацию с едой.

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“Эфиопия на грани голода. Это проблема не только о росте цен на продукты, но и о физической нехватке еды. Мы готовы выпустить это судно в море, как и все остальные, вышедшие из портов Большой Одессы за время работы экспортной зерновой инициативы. Но и этот балкер с пшеницей для Продовольственной программы ООН, и другие суда с агропродукцией вынуждены ждать, потому что Россия шантажирует мир голодом”, — сказал Президент.

Как отметил Глава государства, партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже. Пока что факты указывают на то, что руководство России больше заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов

“Россия – это единственный виновник того, что продукты питания сейчас будут дорожать для разных людей на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии. Россия – это причина, почему люди, в частности, в Эфиопии, Йемене или Сомали остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия”, — добавил Зеленский.

Напомним

Координационный центр сообщил, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник в рамках "черноморской инициативы", Россию проинформировали.