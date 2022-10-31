"Зерновая инициатива": сегодня из украинских портов вышло 12 судов

КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 12 судов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, информирует УНН.

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"ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. (...) Так, из портов Одесса, Черноморск и Южный сегодня вышли 12 судов из 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили редставители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией россии и продолжают искать решения для полноценной реализации "зерновой инициативы".

Согласно предложению Объединенного Координационного Центра (СКЦ), представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Представители Украины приняли такое предложение, представители россии были проинформированы.

В то же время проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, в том числе представителей россии.

Напомним

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и рф отдельно) по безопасному проходу судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения рф 24 февраля.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

Спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что зерновая сделка, подписанная в Стамбуле, косвенно помогла отвлечь от крайней бедности около 100 млн человек.

29 октября в рф заявили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.