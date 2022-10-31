"Не оправдывайте эти атаки": Кулеба назвал истинную причину утренних ударов рф

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не оправдывать утреннюю массированную ракетную атаку рф на энергосистему Украины, называя их "ответом", ведь россия делает это потому, что у нее еще есть ракеты и желание убивать украинцев, пишет УНН.

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"Очередная партия российских ракет поразила критическую инфраструктуру Украины. Вместо того, чтобы воевать на поле боя, россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". россия делает это потому, что у нее еще есть ракеты и желание убивать украинцев", - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

С утра 31 октября российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. В Винницкой, Полтавской, Львовской и Киевской областях сообщали о работе ПВО. По Харькову, Киеву, Запорожью, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской областях были "прилеты", удары были в том числе по критической инфраструктуре. Воздушные силы ВСУ уничтожили 44 крылатых ракеты из более полусотни.

По Украине вводят экстренные отключения электроэнергии после очередной массированной атаки врага на объекты энергосистемы ряда областей, предупредили в ОП.