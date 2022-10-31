Зеленский поздравил Лулу да Сильва с победой на выборах президента Бразилии
Луис Инасио Лула да Сильва
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Луиса Инасио Лулу да Сильва с победой на выборах президента Бразилии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.
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"Поздравляю Луиса Инасио Лулу да Сильва с победой на президентских выборах в Бразилии. Рассчитываю на активное сотрудничество с давним другом Украины и усиление украино-бразильского стратегического партнерства для обеспечения демократии, мира, безопасности и благосостояния в Украине, Бразилии и всем мире!" – написал Зеленский.
Напомним
Лула да Силва стал новым президентом Бразилии. За него проголосовали почти 51% избирателей. Его соперник – действующий глава государства правый популист Жаир Болсонару – получил 49,17% голосов.
Лула пообещал вернуться к управляемому государством экономическому росту и социальной политике, а также бороться с уничтожением тропических лесов Амазонки и сделать Бразилию лидером глобальных климатических переговоров.