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Зеленский поздравил Лулу да Сильва с победой на выборах президента Бразилии

Зеленский поздравил Лулу да Сильва с победой на выборах президента Бразилии

Луис Инасио Лула да Сильва

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Луиса Инасио Лулу да Сильва с победой на выборах президента Бразилии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

Цитата

"Поздравляю Луиса Инасио Лулу да Сильва с победой на президентских выборах в Бразилии. Рассчитываю на активное сотрудничество с давним другом Украины и усиление украино-бразильского стратегического партнерства для обеспечения демократии, мира, безопасности и благосостояния в Украине, Бразилии и всем мире!" – написал Зеленский.

Напомним

Лула да Силва стал новым президентом Бразилии.  За него проголосовали почти 51% избирателей. Его соперник – действующий глава государства правый популист Жаир Болсонару – получил 49,17% голосов.

Лула пообещал вернуться к управляемому государством экономическому росту и социальной политике, а также бороться с уничтожением тропических лесов Амазонки и сделать Бразилию лидером глобальных климатических переговоров.

Источник: УНН
Теги: выборы, Бразилия, Владимир Зеленский
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