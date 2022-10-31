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У Зеленского отреагировали на массированную ракетную атаку рф: напомнили об откладывании передачи Украине ПВО

У Зеленского отреагировали на массированную ракетную атаку рф: напомнили об откладывании передачи Украине ПВО

Михаил Подоляк

КИЕВ. 31 октября. УНН. Мир "с интересом" наблюдает за очередным ракетным обстрелом Украины российскими военнослужащими и откладывает передачу систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter, информирует УНН.

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«Очередной массированный каскадный ракетный удар по десяткам городов Украины. Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения, «замораживание» целой страны в прямом эфире, а потом всерьез слушать «переговорные предложения» россии. И всячески откладывать передачу Украине систем ПВО…», - написал Подоляк в соцсети.

Дополнение

Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреливают Украину, повреждая энергетические объекты. Так, Кирилл Тимошенко заявил, что по Украине вводят экстренные отключения электроэнергии. 

С утра 31 октября российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины, Воздушные силы ВСУ уничтожили 44 крылатых ракеты из более полусотни. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не оправдывать утреннюю массированную ракетную атаку рф на энергосистему Украины, называя их ответом, ведь россия делает это потому, что у нее еще есть ракеты и желание убивать украинцев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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