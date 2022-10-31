Эрдоган отреагировал на демарш рф по "зерновому соглашению": Турция продолжит усилия

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотя россия колеблется в вопросе о "зерновой инициативе", Турция продолжит усилия по соглашению о поставках зерна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet.

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«Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы поставили на службу миру 9,3 миллиона тонн украинской пшеницы, тем самым относительно снизив продовольственный кризис. Хотя россия колеблется в этом вопросе, потому что такие же возможности для себя не предусмотрены, мы будем продолжать стремиться служить человечеству», - сказал Эрдоган.

Дополнение

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения". Также 29 октября в россии заявили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

Однако, 31 октября в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 12 судов.