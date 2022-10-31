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Атаки россии угрожают безопасности соседних стран: МИД о падении ракеты в Молдове

Атаки россии угрожают безопасности соседних стран: МИД о падении ракеты в Молдове

КИЕВ. 31 октября. УНН. Ракетные атаки россии по украинским городам несут прямую угрозу безопасности соседних стран. Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя падение российской ракеты на севере Молдовы, передает УНН.

Цитата

"российская федерация ведет войну не только против Украины, но и против Европы. Ракетные атаки, которые рф запускает по украинским городам со стороны Черного моря, беларуси, россии или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран. Именно поэтому критически важно, чтобы Украина как можно быстрее получила современные средства противоракетной и противовоздушной обороны", – написал Николенко.

Напомним

Сегодня в молдавском городе Наславча упала российская ракета, которую сбили украинские зенитчики.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Молдова, война
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