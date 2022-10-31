МИД Молдовы осудил российские ракетные удары по Украине: атаки наносят ущерб всей Европе

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подчеркнуло, что осуждает российские ракетные обстрелы украинских городов, пишет УНН.

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"Министерство иностранных дел и европейской интеграции (Молдовы - ред.) подтверждает решительное осуждение нашей страной ракетных ударов по городу Киеву и другим городам Украины, в том числе ракетой, сбитой украинской системой ПВО, которая упала на северную окраину Наславчи в Молдове", - говорится в заявлении.

Как указали в МИД Молдовы, "эти нападения, которые еще больше обостряют ситуацию в плане безопасности, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает наносить удары по гражданским лицам и их инфраструктуре".

"Министерство отмечает, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему Европейскому континенту, в частности гражданам Республики Молдова, которые ощущают на себе последствия войны по соседству. МИДЕИ самым решительным образом осуждает использование россией энергоресурсов как оружия", - сообщили в молдавском дипведомстве.

Напомним

МВД Молдовы сообщило, что в молдавском городе Наславча упала российская ракета, которую сбили украинские зенитчики.

Минобороны Молдовы сообщило, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружили нарушения воздушного пространства страны на фоне падения обломков ракеты, которую сбили украинские силы ПВО.