Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,41 -0,3291 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Могла ли россия помочь Ирану с разработкой ядерного оружия в обмен на беспилотники - рассказал политолог
Могла ли россия помочь Ирану с разработкой ядерного оружия в обмен на беспилотники - рассказал политолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14070

МИД Молдовы осудил российские ракетные удары по Украине: атаки наносят ущерб всей Европе

МИД Молдовы осудил российские ракетные удары по Украине: атаки наносят ущерб всей Европе

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подчеркнуло, что осуждает российские ракетные обстрелы украинских городов, пишет УНН.

Цитата

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции (Молдовы - ред.) подтверждает решительное осуждение нашей страной ракетных ударов по городу Киеву и другим городам Украины, в том числе ракетой, сбитой украинской системой ПВО, которая упала на северную окраину Наславчи в Молдове", - говорится в заявлении.

Как указали в МИД Молдовы, "эти нападения, которые еще больше обостряют ситуацию в плане безопасности, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает наносить удары по гражданским лицам и их инфраструктуре".

"Министерство отмечает, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему Европейскому континенту, в частности гражданам Республики Молдова, которые ощущают на себе последствия войны по соседству. МИДЕИ самым решительным образом осуждает использование россией энергоресурсов как оружия", - сообщили в молдавском дипведомстве.

Напомним

МВД Молдовы сообщило, что в молдавском городе Наславча упала российская ракета, которую сбили украинские зенитчики.

Минобороны Молдовы сообщило, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружили нарушения воздушного пространства страны на фоне падения обломков ракеты, которую сбили украинские силы ПВО.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Молдова, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.