Финская сторона не подтвердила информацию о контрабанде оружия из Украины – МИД

КИЕВ. 31 октября. УНН. У финской стороны нет подтверждения информации о поставках контрабандного оружия из Украины. Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

Детали

30 октября в финских СМИ появилась информация о якобы попадании оружия из Украины в руки криминалитета Финляндии. Позже последовали перепечатки в украинских и международных медиа.

По поручению МИД Украины украинское посольство в Хельсинки немедленно обратилось в финскую полицию для получения деталей.

"В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины", – сообщил Николенко.

Он добавил, что посол Финляндии в Киеве также не подтвердил заявления, которые распространили финские СМИ.

"Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация. россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи нашему государству. Цель такой российской информационной операции – вызвать у европейцев страх относительно того, что оружие, которое их правительства передают для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов. Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования", – отметил спикер МИД.

Напомним

Министерство внутренних дел Украины также опровергло информацию, которую распространило финское издание Yle, о канале контрабанды украинского оружия в Финляндию.