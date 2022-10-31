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Кабмин проголосовал Бюджет-2023 в финальной редакции - теперь его ждут в Раде

Кабмин проголосовал Бюджет-2023 в финальной редакции - теперь его ждут в Раде

КИЕВ. 31 октября. УНН. Кабинет министров проголосовал текст законопроекта о Государственном бюджете на 2023 год в финальной редакции, проект закона ожидают в Верховной Раде, сообщили из депутатского корпуса в понедельник, 31 октября, пишет УНН.

Цитата

"Кабинет министров утвердил текст законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2023 год в окончательной редакции. Ждем рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады", - написал в частности нардеп Александр Бакумов в Telegram.

Напомним

В политической партии "Слуга народа" ожидают, что Государственный бюджет на 2023 год примут во втором чтении до 10 ноября.

Ранее в "Слуге народа" указывали, что Верховная Рада ожидает рекомендаций от миссии Международного валютного фонда по Украине, после учета которых будет готова принимать Государственный бюджет на 2023 год.

Источник: УНН
Теги: Бюджет-2023
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