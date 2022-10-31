Зеленский встретился с премьером Чехии в Киеве

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Об этом УНН пишет со ссылкой на Телеграмм-канал Главы Государства.

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“Приветствую в Украине друга нашего народа и настоящего защитника европейских ценностей – Премьер-министра Чехии Петра Фиалу”, – написал Зеленский.

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Президент отметил, что этот визит происходит, когда Украина подвергается российским ударам по гражданской инфраструктуре, прежде всего по энергетическим’объектам. Премьер-министр лично увидел, что означает такой террор и какой ущерб он наносит Украине.

Дополнение

Премьер-министр Чехии Петр Фиала находится сегодня с официальным визитом в Украине.

Визит премьера состоялся во время масштабной атаки российских оккупантов на территорию Украины.