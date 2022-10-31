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Зеленский и премьер Чехии подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины

Зеленский и премьер Чехии подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины

КИЕВ. 31 октября. УНН. Во время встречи в Киеве Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на портал Офиса Президента.

Детали

Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках стратегического курса нашего государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

В декларации выражена поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также подтверждена приверженность политике «открытых дверей» НАТО.

С подписанием документа зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения Украинским государством членства в НАТО, как только позволят условия.

В декларации отдельно отмечено намерение Чешской Республики продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки Украине.

Цитата

“Мы зафиксировали этой декларацией, что будем усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса как только позволят условия”, – сказал Президент.

Дополнение

Премьер-министр Чехии Петр Фиала находится сегодня с официальным визитом в Украине.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Украина, Владимир Зеленский
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