Зеленский обсудил с премьером Чехии усиление санкций против рф и оборонное сотрудничество

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой усиление санкций против российской федерации и оборонное сотрудничество. Об этом Глава государства заявил на совместном брифинге с главой чешского правительства в Киеве, передает УНН.

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“Наши сегодняшние переговоры с господином премьер-министром были, как всегда, содержательными, полезными для обоих наших народов. Конечно, мы обсудили оборонное сотрудничество, и будем его наращивать.

Сегодня мы скоординировали шаги в том, что касается усиления санкций против российской федерации за террор и привлечения к ответственности. То есть, создание трибунала по преступлению агрессии россии против Украины и международного компенсационного механизма, который обеспечит возмещение всех нанесенных российской войной убытков за счет российских активов”, – заявил Зеленский.

Детали

Он отметил, что лидеры отдельно остановились на вопросах усиления противовоздушной и противоракетной защиты, а также защиты от дронов, которые россия приобрела у своих сообщников в Иране.

“Когда мы вместе с нашими партнерами обеспечим защиту украинского неба на 100% – это станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности, поскольку лишит россию значительной части ее эскалационных возможностей”, – отметил Президент.

Стороны также обсудили привлечение Чехии к подготовке украинских военных и проектов по строительству и ремонту военной техники.

“Очень подробно говорили сегодня о восстановлении нашего государства и наши потребности в ликвидации последствий российского террора. Мы ценим одобрение правительственной программы Чехии по восстановлению нашей страны, а также готовность Чехии взять патронат над Днепропетровской областью. И я благодарю Чехию за готовность работать уже для восстановления очень конкретных объектов, разрушенных или поврежденных российскими террористами”, – сказал Глава государства.

Кроме этого, лидеры обсудили весь спектр нашего взаимодействия в рамках Европейского Союза.

“Я благодарю Чехию за поддержку Украины в вопросах о выделении европейской макрофинансовой помощи для нашего государства, а также за реальное содействие нашему процессу евроинтеграции”, – резюмировал Зеленский.

Дополнение

Во время встречи в Киеве Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала подписали Совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины.