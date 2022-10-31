Нарушение россией зернового соглашения: Зеленский поговорил с Генсеком ООН и призвал к жестокой реакции

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем и призвал к жестокой реакции на нарушение россией зернового соглашения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter Главы Государства.

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“Провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. Подтвердил приверженность Украины зерновому соглашению. Мы готовы оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Проинформировал о последствиях новой волны ракетного террора и ядерный шантаж рф. Реакция мира и ООН должна быть жесткой”, – написал он.

Дополнение

29 октября в россии заявили о выходе из "зерновой сделки".

Также 29 октября в россии заявили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

Однако, 31 октября в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 12 судов.