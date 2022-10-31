Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,41 -0,3291 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Могла ли россия помочь Ирану с разработкой ядерного оружия в обмен на беспилотники - рассказал политолог
Могла ли россия помочь Ирану с разработкой ядерного оружия в обмен на беспилотники - рассказал политолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6735

Нарушение россией зернового соглашения: Зеленский поговорил с Генсеком ООН и призвал к жестокой реакции

Нарушение россией зернового соглашения: Зеленский поговорил с Генсеком ООН и призвал к жестокой реакции

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем и призвал к жестокой реакции на нарушение россией зернового соглашения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter Главы Государства.

Цитата

“Провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. Подтвердил приверженность Украины зерновому соглашению. Мы готовы оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Проинформировал о последствиях новой волны ракетного террора и ядерный шантаж рф. Реакция мира и ООН должна быть жесткой”, – написал он.

Дополнение

29 октября в россии заявили о выходе из "зерновой сделки".

Также 29 октября в россии заявили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

Однако, 31 октября в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 12 судов.

Источник: УНН
Теги: ООН, зерно, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.