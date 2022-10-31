Резников: пришло время всему миру предоставить россии статус государства-террориста

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал весь мир предоставить россии статус государства-террориста после очередных российских атак по инфраструктурным объектам Украины. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

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“россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине. Они не стесняются быть де-факто террористическим государством. Пришло время миру предоставить им надлежащий правовой статус и соответствующим образом относиться к россии, как это сделали Польша, Эстония и Латвия +ПАСЕ”, – заявил он.

Дополнение

Утром 31 октября российские войска совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

Воздушные силы ВСУ уничтожили 44 крылатых ракеты из более полусотни.